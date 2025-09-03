Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:29, 3 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

Житель Ставропольского края продал бездомного на ферму и получил 10 лет колонии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Житель Ставропольского края проведет 10 лет в колонии за продажу мужчины на животноводческую ферму в качестве рабочего. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в 2019 году фигурант создал преступное сообщество, целью которого была торговля людьми. В апреле 2023 года россиянин познакомился в селе Верхнерусское с мужчиной, находящимся в трудной жизненной ситуации. Он предложил потерпевшему работу и бесплатное жилье, после чего заключил сделку купли-продажи и передал его на животноводческую ферму в Шпаковском округе.

Осужденный получил за приведенного мужчину 50 килограммов колбасы и пять тысяч рублей, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Преступника признали виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми.

В прокуратуре отметили, что подсудимый получил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и один месяц. Кроме того, в отношении организатора и главы организованной группы постановили обвинительные приговоры.

Ранее в Иркутске женщина продала сына 17-летней девушке. Незаконная сделка прошла летом 2017 года, когда сибирячка разместила в интернете объявление о безвозмездной передаче младенца на воспитание посторонним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

    «Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

    В Киеве прозвучали взрывы

    Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

    Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

    Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

    В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

    Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября

    Названа неожиданная польза черники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости