Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 3 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин с помощью подделки попытался украсть сотни железнодорожных вагонов

Жителя Пензы уличили в попытке хищения 670 подлежащих национализации вагонов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жителя Пензы уличили в попытке хищения 670 железнодорожных вагонов в новых регионах страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый узнал о наличии на территории Донецкой и Луганской народных республик железнодорожных вагонов, подлежащих национализации, и подготовил поддельные договоры о том, что является их владельцем.

Поддельные документы с заявлением о розыске вагонов злоумышленник направил в ФГУП «Железные дороги Новороссии» с целью последующего незаконного завладения, но аферу выявили силовики. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе экс-министр похитил миллионы из проекта восстановления школ в ДНР.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть приезжает в Москву». Путин высказался о встрече с Зеленским

    Селена Гомес в купальнике показала несовершенства фигуры

    Трамп раскрыл планы на случай недовольства мирным процессом по Украине

    Путин раскрыл цели СВО на Украине

    Tesla столкнулась с новыми проблемами в Европе

    Сорвавшийся с обрыва в Северной Осетии ослик со сломанной ногой пошел на поправку

    Трамп категорически отверг обвинения по России

    Названы последствия слов Мерца о России

    Хостел в Европе отказал в заселении туристу из-за его национальности

    МИД Украины отреагировал на одно предложение Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости