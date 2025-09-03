Россиянин с помощью подделки попытался украсть сотни железнодорожных вагонов

Жителя Пензы уличили в попытке хищения 670 подлежащих национализации вагонов

Жителя Пензы уличили в попытке хищения 670 железнодорожных вагонов в новых регионах страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый узнал о наличии на территории Донецкой и Луганской народных республик железнодорожных вагонов, подлежащих национализации, и подготовил поддельные договоры о том, что является их владельцем.

Поддельные документы с заявлением о розыске вагонов злоумышленник направил в ФГУП «Железные дороги Новороссии» с целью последующего незаконного завладения, но аферу выявили силовики. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

