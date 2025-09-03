Российская художница выложила портрет Михаила Шуфутинского из листьев

Художница из Уфы выложила портрет певца Михаила Шуфутинского из листьев

Российская художница выложила портрет заслуженного артиста России, певца Михаила Шуфутинского, из листьев. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

В размещенном ролике жительница Уфы сначала с помощью метлы собрала необходимый материал для работы. Затем сложила из него изображение 77-летнего исполнителя.

На кадрах был запечатлен большого размера портрет артиста из желтых опавших листьев. Уточняется, что данную картину художница исполнила в Демском районе Уфы.

Ранее в сентябре был раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября. По данным источника, в этот день музыканту предлагали провести корпоративы за двойной гонорар, однако он отказался от частных выступлений.