Российская художница выложила портрет Михаила Шуфутинского из листьев

Художница из Уфы выложила портрет певца Михаила Шуфутинского из листьев
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Российская художница выложила портрет заслуженного артиста России, певца Михаила Шуфутинского, из листьев. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

В размещенном ролике жительница Уфы сначала с помощью метлы собрала необходимый материал для работы. Затем сложила из него изображение 77-летнего исполнителя.

На кадрах был запечатлен большого размера портрет артиста из желтых опавших листьев. Уточняется, что данную картину художница исполнила в Демском районе Уфы.

Ранее в сентябре был раскрыт многомиллионный гонорар Шуфутинского за концерт 3 сентября. По данным источника, в этот день музыканту предлагали провести корпоративы за двойной гонорар, однако он отказался от частных выступлений.

