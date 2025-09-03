Бывший СССР
Саакашвили пригрозили пожизненным заключением

Власти Грузии пригрозили Саакашвили пожизненным заключением
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Власти Грузии пригрозили бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили пожизненным заключением за «развязывание войны 2008 года». Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что шестое по счету уголовное дело в отношении Саакашвили может обернуться пожизненным сроком. Он вспомнил заявления грузинских генералов 2008 года о «восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии» и указ самого бывшего президента о введении в стране военного положения.

Также стало известно, что власти планируют добиться запрета партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего внушала Саакашвили, что он будет поддержан в войне 2008 года против России. По его мнению, нападение Грузии на Южную Осетию совпало с открытием летней Олимпиады в Пекине, а значит, это была договоренность.

