Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:12, 3 сентября 2025Забота о себе

Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

Infobae: Ослепшей из-за рака глаз американке Лопес пересадили три органа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: prostooleh/ freepik

Жительница США Джессика Лопес в детстве перенесла два вида рака, а во взрослом возрасте ей потребовалась трансплантация сразу трех органов. Об этом рассказало издание Infobae.

В детстве медики диагностировали у Лопес лейкемию и ретинобластому — рак глаз, из-за которого она ослепла. Несмотря на ремиссию, у женщины возникла сердечная недостаточность из-за агрессивного лечения.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

Более того, спустя некоторое время медики обнаружили у американки почечную и печеночную недостаточность. Заболевания были настолько серьезными, что ей потребовалась пересадка трех органов. Проблема состояла в том, что сердце, почки и печень должен был предоставить один донор, поэтому время ожидания трансплантации существенно увеличилось.

Однако такой человек в конечном итоге нашелся, после что Лопес перенесла несколько хирургических вмешательств. Теперь она планирует поступить в университет и сыграть свадьбу с возлюбленным, с которым у нее уже состоялась помолвка.

Ранее в Бразилии домохозяйке Жаклин Креспо диагностировали анемию. Правда, вылечить ее врачи не могли на протяжении 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Путин прилетел во Владивосток

    Пойман скармливавший жертв крокодилу наркоторговец

    Стали известны заработки Николаева и Крутого на «Третьем сентября»

    Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

    Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

    Спецпосланник Трампа прибыл в Париж

    Внук Пугачевой поделился счастливыми фото после развода

    В возможности «Газпрома» нарастить поставки газа в Китай усомнились

    Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости