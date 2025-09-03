Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

Infobae: Ослепшей из-за рака глаз американке Лопес пересадили три органа

Жительница США Джессика Лопес в детстве перенесла два вида рака, а во взрослом возрасте ей потребовалась трансплантация сразу трех органов. Об этом рассказало издание Infobae.

В детстве медики диагностировали у Лопес лейкемию и ретинобластому — рак глаз, из-за которого она ослепла. Несмотря на ремиссию, у женщины возникла сердечная недостаточность из-за агрессивного лечения.

Более того, спустя некоторое время медики обнаружили у американки почечную и печеночную недостаточность. Заболевания были настолько серьезными, что ей потребовалась пересадка трех органов. Проблема состояла в том, что сердце, почки и печень должен был предоставить один донор, поэтому время ожидания трансплантации существенно увеличилось.

Однако такой человек в конечном итоге нашелся, после что Лопес перенесла несколько хирургических вмешательств. Теперь она планирует поступить в университет и сыграть свадьбу с возлюбленным, с которым у нее уже состоялась помолвка.

Ранее в Бразилии домохозяйке Жаклин Креспо диагностировали анемию. Правда, вылечить ее врачи не могли на протяжении 10 лет.