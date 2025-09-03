Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 3 сентября 2025Экономика

Власти начали спасать угольную отрасль Донбасса

Правительство снизило тарифы на перевозку угля в Донбассе для помощи компаниям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В рамках поддержки угольной отрасли в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях вводится понижающий коэффициент на перевозку угля по их территории. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Размер коэффициента составил 0,48, то есть тарифы снизятся почти в два раза. Предполагается, что решение поспособствует сохранению экономического потенциала и поможет предприятиям «в текущих геополитических условиях».

На общие проблемы российских угольщиков в Донбассе накладывается сложная экономическая ситуация и проблемы с инвестициями. Глава Роснедр Олег Казанов отмечал, что добыча энергоресурса в регионе составляет около 0,4-0,5 процента от общероссийской, хотя в ДНР и ЛНР почти 200 угольных объектов.

По его словам, осуществлять широкомасштабную добычу мешают большая глубина шахт и их значительная выработанность, которые не позволяют получать прибыль даже с учетом хорошего качества угля.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов ранее объяснял, что в прошлом году в ЛНР было добыто 18 миллионов тонн угля, но высокие производственные издержки сделали работу шахт нерентабельной. Он считает, что наиболее логичным решением стала бы консервация шахт, а не их поддержка.

В апреле этого года компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы ДНР и ЛНР и взявшие их в аренду, сообщили о желании вернуть регионам девять шахт для дальнейшего закрытия. Однако власти субъектов федерации считают, что оплатить такие процессы должны бизнесмены, потому что ни в федеральном, ни в региональных бюджетах такие расходы не прописаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Названа стоимость восхождения застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

    Сын Маслякова раскрыл отношение к мату и захотел выругаться

    Медведев высказался об уроках Второй мировой войны

    Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери

    В российском городе впервые проведут рябиновый фестиваль

    Лариса Долина высказалась о скандальном концерте Егора Крида

    Врач ввела дыхательную трубку в пищевод и погубила пациентку

    Надругавшегося в подъезде над 16-летней российской школьницей насильника отправили в СИЗО

    Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости