Созданные нейросетью ролики с не вернувшимися с СВО бойцами начали продавать их родным

В Российской Федерации (РФ) видеоролики с не вернувшимися со специальной военной операции (СВО) бойцами, созданные с помощью нейросети, начали продавать их родным. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, у близких павших солдат в соцсетях стала набирать популярность услуга «видеопрощания». В таких роликах воспроизводится последняя встреча военных с родственниками.

Как утверждает «Осторожно, новости», в десятках работ присутствует военный, обнимающий родственника или возлюбленную. Затем он поднимается по вымышленной лестнице в рай, исчезает или же превращается в птицу. Каждый пост сопровождается биографией погибшего бойца.

Стоимость роликов варьируется от содержания, средний чек составляет полторы тысячи рублей, выяснил Telegram-канал.

Проект по созданию роликов нейросетью в мае 2025 года запустила 36-летняя жительница Каменска-Уральского.

