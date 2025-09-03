Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 2 сентября 2025Мир

США начали готовить Украину к энергетической войне еще до начала СВО

CNN: Америка пыталась отключить Украину от энергосети РФ еще до начала СВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Соединенные Штаты помогали Украине избавиться от зависимости от России, подключив энергосистему страны к европейской еще до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как уточняется, эти усилия курировал спецпосланник экс-лидера США Джо Байдена по энергетике Амос Хохштейн. По данным телеканала, процесс подключения к европейской энергосети завершился буквально за считанные часы до начала СВО. Таким образом в Белом доме пытались снизить зависимость Киева от Москвы, считают аналитики.

Помимо этого, в американской администрации осуществляли координирование отправки мобильных генераторов и резервных источников питания для критической инфраструктуры, а также поставки тепловых комплектов и локальных обогревателей для особо уязвимых регионов, говорится в материале. США обеспечили постоянный приток энергии на Украину как из европейской сети, так и от партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что страна восстановила половину поврежденной зимой энергогенерации. По словам замглавы ведомства Николая Колесника, темпы закачки газа в подземные хранилища в полтора раза выше, если сравнивать с показателями прошлого года. В министерстве надеются, что Украина способна накопить топливо до начала отопительного сезона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

    «Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

    В Киеве прозвучали взрывы

    Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

    Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

    Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

    В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

    Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября

    Названа неожиданная польза черники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости