США начали готовить Украину к энергетической войне еще до начала СВО

CNN: Америка пыталась отключить Украину от энергосети РФ еще до начала СВО

Соединенные Штаты помогали Украине избавиться от зависимости от России, подключив энергосистему страны к европейской еще до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как уточняется, эти усилия курировал спецпосланник экс-лидера США Джо Байдена по энергетике Амос Хохштейн. По данным телеканала, процесс подключения к европейской энергосети завершился буквально за считанные часы до начала СВО. Таким образом в Белом доме пытались снизить зависимость Киева от Москвы, считают аналитики.

Помимо этого, в американской администрации осуществляли координирование отправки мобильных генераторов и резервных источников питания для критической инфраструктуры, а также поставки тепловых комплектов и локальных обогревателей для особо уязвимых регионов, говорится в материале. США обеспечили постоянный приток энергии на Украину как из европейской сети, так и от партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что страна восстановила половину поврежденной зимой энергогенерации. По словам замглавы ведомства Николая Колесника, темпы закачки газа в подземные хранилища в полтора раза выше, если сравнивать с показателями прошлого года. В министерстве надеются, что Украина способна накопить топливо до начала отопительного сезона.