Суд опросил работников «Крокуса» по делу о теракте

ТАСС: Суд опросил более 60 потерпевших и свидетелей теракта в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд опросил более 60 потерпевших, свидетелей, правоохранителей и работников подмосковного концертного зала «Крокус сити холле». Об этом журналистам ТАСС рассказал один из участников закрытого процесса, который начался в августе.

На суде были оглашены показания более 100 человек. Во время предварительных слушаний они заявили, что не хотят или не могут лично участвовать в заседании, уточняет собеседник агентства.

В рамках судебного следствия опрошено уже более 60 человек. По словам участника процесса, у него «замирает сердце», когда он слышит показания женщин. Они рассказывали о погибших на глазах мужьях, которые ценой своей жизни спасали их, прикрывая от пуль террористов.

Между тем, близкие и родственники подсудимых не участвуют в каждом слушании, поскольку проживают «не просто в другом регионе России», а в соседних государствах, пояснил источник агентства.

Ранее обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» отказались задавать вопросы потерпевшим. Участники процесса заметили, что буквально на каждом заседании фигуранты сидят с опущенными головами.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Трагедия в «Крокусе» стала одним из самых масштабных террористических актов в истории современной России со времен захвата школы в Беслане. Подсудимые напали на зрителей за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».