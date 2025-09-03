Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:43, 3 сентября 2025Силовые структуры

Суд опросил работников «Крокуса» по делу о теракте

ТАСС: Суд опросил более 60 потерпевших и свидетелей теракта в «Крокусе»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд опросил более 60 потерпевших, свидетелей, правоохранителей и работников подмосковного концертного зала «Крокус сити холле». Об этом журналистам ТАСС рассказал один из участников закрытого процесса, который начался в августе.

На суде были оглашены показания более 100 человек. Во время предварительных слушаний они заявили, что не хотят или не могут лично участвовать в заседании, уточняет собеседник агентства.

В рамках судебного следствия опрошено уже более 60 человек. По словам участника процесса, у него «замирает сердце», когда он слышит показания женщин. Они рассказывали о погибших на глазах мужьях, которые ценой своей жизни спасали их, прикрывая от пуль террористов.

Между тем, близкие и родственники подсудимых не участвуют в каждом слушании, поскольку проживают «не просто в другом регионе России», а в соседних государствах, пояснил источник агентства.

Ранее обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» отказались задавать вопросы потерпевшим. Участники процесса заметили, что буквально на каждом заседании фигуранты сидят с опущенными головами.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Трагедия в «Крокусе» стала одним из самых масштабных террористических актов в истории современной России со времен захвата школы в Беслане. Подсудимые напали на зрителей за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Признать новые территориальные реалии». МИД России назвал условие мирного урегулирования на Украине

    В МИД России сделали заявление о новом раунде переговоров с США

    Жителя Москвы обвинили в попытке совершения теракта с помощью дронов

    Певец Шуфутинский назвал 3 сентября народным праздником

    Суд опросил работников «Крокуса» по делу о теракте

    Психолог назвала типичные ошибки родителей школьников в начале учебного года

    В России назвали условие встречи Путина и Зеленского

    Люди перестанут собирать iPhone

    Трамп раскрыл подробности об ударе по судну с наркотиками

    Российская альпинистка рассказала о главных «горах-убийцах» на планете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости