Трамп оценил свои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Трамп: Мои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном очень хорошие

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном очень хорошие. Об этом он рассказал на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«У меня хорошие отношения со всеми ними. Мы выясним, насколько хорошие, в течение недели или двух», — отметил он.

Ранее Путин счел слова американского лидера о заговоре России, Китая и КНДР против США проявлением его чувства юмора. Российский президент отметил, что все иностранные лидеры, с которыми он встретился в Китае, поддержали его встречу с Трампом на Аляске и выразили надежду на то, что она позволит достичь мира на Украине.