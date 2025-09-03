Мир
Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина «передать привет» главе России Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя парад в Пекине.

Трамп обратился в своей публикации к Си Цзиньпину. «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил американский президент.

Ранее в сети появились кадры с военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией. Это крупнейший в истории страны военный парад.

