Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

Трамп попросил Си передать привет Путину и Киму и заявил о заговоре против США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина «передать привет» главе России Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя парад в Пекине.

Трамп обратился в своей публикации к Си Цзиньпину. «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил американский президент.

Ранее в сети появились кадры с военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией. Это крупнейший в истории страны военный парад.