Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая

Шеф Пентагона Хегсет: Трамп поручил подготовиться к сдерживанию России и Китая

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью Fox News.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление отсутствия американского лидерства и американской силы», — сказал он.

Шеф Пентагона отметил, что Вашингтон хочет перестроить свою армию, восстановить боевой дух и сдерживание. По его словам, это не означает подготовку США к конфликтам.

«Мы ясно дали понять об этом Китаю, России и другим [странам], но, будучи готовыми, вы предотвращаете это. Вы гарантируете безопасность», — добавил Хегсет.

Ранее Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией. Он подчеркнул, что демонстрации и парады — это прекрасно, однако они не должны перерастать в настоящий военный конфликт.