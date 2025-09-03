Трамп признался в просмотре одного мероприятия

Трамп признался, что смотрел военный парад в Пекине

Президент США Дональд Трамп признался, что смотрел военный парад в Пекине по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Трансляция его речи доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, он не думал, что его могут пригласить на праздничные мероприятия в Китае. Глава Белого дома подчеркнул, что ему бы «не следовало там находиться». При этом он назвал празднования красивыми и очень впечатляющими.

«Я понял, зачем они это делали, — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.