Трампа обвинили в нарушении закона XIX века

CBS: Трампа обвинили в нарушении закона из-за отправки Нацгвардии в Лос-Анджелес
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Федеральный суд в Калифорнии постановил, что администрация во главе с главой США Дональдом Трампом нарушила федеральный закон, направив Национальную гвардию в Лос-Анджелес в ответ на протесты против иммиграционной политики властей. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«В 52-страничном документе судья Чарльз Брейер постановил, что президент и его администрация нарушили Закон Posse Comitatus от 1878 года, запрещающий использование вооруженных сил для поддержания правопорядка внутри страны. Брейер запретил администрации использовать Нацгвардию, в настоящее время дислоцированную в Калифорнии, (...) для поддержания правопорядка в гражданском секторе», — отмечается в материале.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал постановление, заявив, что «суд встал на сторону демократии и Конституции». Он добавил, что «ни один президент, даже Трамп, не является королем», поэтому не может попирать полномочия штата «по защите своего народа».

8 июня Трамп подписал меморандум о вводе 2000 военнослужащих Национальной гвардии для разгона протестов в Лос-Анджелесе. Ньюсом назвал решение американского лидера «целенаправленно провокационным» и заявил, что подаст в суд на него.

