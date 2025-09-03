Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
Сегодня
03:00 (Мск)
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
61:93
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
67:63
Завершен
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
83:76
Завершен
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
02:26, 3 сентября 2025Спорт

Украинку из UFC дисквалифицировали на год за мельдоний

UFC объявил о дисквалификации украинки Мороз на год за мельдоний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graham Hughes / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинку Марину Мороз, выступающую в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицировали на год за употребление мельдония. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает РИА Новости.

Решение об отстранении спортсменки от соревнований принял независимый орган по борьбе с допингoм в боевых видах спорта (CSAD). В двух ее пробах — от 25 июня и от 16 июля — был обнаружен мельдоний.

В UFC сообщили, что Мороз предоставила документы, подтверждающие лечение мельдонием под наблюдением врача, но она не уведомила специалиста о прохождении допинг-контроля и не подала заявку на разрешение на использование препарата в медицинских целях.

В связи с тем, что украинка сотрудничала с CSAD, она получила только один год дисквалификации вместо положенных двух. Мороз сможет вернуться к выступлениям 17 июля 2026 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

В марте украинский боец UFC Данило Воеводкин получил дисквалификацию за мельдоний. Его отстранили на два года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лавров рассказал об ожидании России от партнеров заявлений по Украине

    Названа первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО

    Семья оказалась на грани развала из-за таинственного женского голоса

    Конгресс США опубликовал более 30 тысяч документов по делу Эпштейна

    Украинку из UFC дисквалифицировали на год за мельдоний

    Лавров заявил о необходимости устранения угроз безопасности России

    Популярность Windows 11 рухнула

    Врач накачивал пациенток наркотиками и насиловал на камеру

    Пользу сна без нижнего белья для интимного здоровья мужчин и женщин оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости