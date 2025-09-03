Украинку из UFC дисквалифицировали на год за мельдоний

Украинку Марину Мороз, выступающую в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицировали на год за употребление мельдония. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает РИА Новости.

Решение об отстранении спортсменки от соревнований принял независимый орган по борьбе с допингoм в боевых видах спорта (CSAD). В двух ее пробах — от 25 июня и от 16 июля — был обнаружен мельдоний.

В UFC сообщили, что Мороз предоставила документы, подтверждающие лечение мельдонием под наблюдением врача, но она не уведомила специалиста о прохождении допинг-контроля и не подала заявку на разрешение на использование препарата в медицинских целях.

В связи с тем, что украинка сотрудничала с CSAD, она получила только один год дисквалификации вместо положенных двух. Мороз сможет вернуться к выступлениям 17 июля 2026 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

В марте украинский боец UFC Данило Воеводкин получил дисквалификацию за мельдоний. Его отстранили на два года.