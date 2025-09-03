В Британии назвали задачи нового оружия Китая

FT: Гиперзвуковые ракеты Китая могут иметь значение в возможной войне за Тайвань

Новые гиперзвуковые ракеты, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) показала на параде по случаю 80-летия победы над Японией, могут иметь решающее значение в возможном конфликте вокруг Тайваня. Задачи перспективных разработок назвали в британской газете Financial Times (FT).

По мнению политолога Суяша Десаи, НОАК пристально наблюдала за конфликтами последних лет и извлекала из них уроки. В частности, Китай учитывал опыт спецоперации на Украине и вооруженного столкновения Индии и Пакистана. В ходе парада Пекин показал новые ракеты, которые демонстрируют возможность НОАК запускать ядерные боеголовки с моря, суши и воздуха. Также были продемонстрированы новые дроны и гиперзвуковое оружие.

Как пишет издание, эти разработки могут иметь «решающее значение в любой будущей войне за Тайвань». На параде впервые представили подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) DF-61. По словам автора, этот комплекс подчеркивает стремление Китая к оперативной модернизации ядерного арсенала, которая подпитывает соперничество с США.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что представленный в Пекине подводный дрон AJX002 называют «приветом Америке». Изделие, которое напоминает российскую ядерную торпеду «Посейдон», получило корпус длиной около 20 метров.