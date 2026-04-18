23:22, 18 апреля 2026Спорт

Букмекеры оценили вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ

Владислав Уткин
Фото: Matthew Childs / Reuters

Букмекеры оценили вероятность вылета «Тоттенхэма» из Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

«Шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2 в матче 33-го тура чемпионата Англии. По состоянию на текущий момент лондонцы идут в зоне вылета. Они занимают 18-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко после 33 поединков.

Аналитики оценивают вероятность вылета «Тоттенхэма» в 53,39 процента. Отмечается, что после 29 туров она составляла 16,8 процента, а после 32 — 49,7.

Ранее букмекеры предсказали следующего чемпиона Англии. По их мнению, наилучшие шансы на завоевание трофея имеет «Арсенал». Коэффициент на победу «канониров» равен 1,85.

    Последние новости

    «Расстреливал в упор». В Киеве бывший военный ВСУ открыл огонь по прохожим, ворвался в супермаркет и взял заложников

    Трамп захотел построить самый высокий небоскреб в Тбилиси

    Против России пытались реализовать экономический план «Барбаросса»

    На Западе сделали неожиданное заявление о решении США по России

    Президент Польши упомянул Путина в ответ на критику его встречи с Орбаном

    Букмекеры оценили вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ

    В Европе испугались ударов России из-за помощи Украине

    В Иране дерзко высказались о политике США по принципу «шаг вперед — два шага назад»

    В России рассказали о новой норме европейских дипломатов

    Дмитриев высказался о критиках решения США по российской нефти

    Все новости
