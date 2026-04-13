18:33, 13 апреля 2026Спорт

Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

Аналитики считают, что «Арсенал» выиграет Английскую премьер-лигу
Владислав Уткин
Фото: Paul Childs / Reuters

Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что «Арсенал» выиграет в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Коэффициент на этот исход чемпионской гонки равен 1,65.

Также букмекеры отмечают, что шансы на титул существенно возросли у «Манчестер Сити». После победы над «Челси» со счетом 3:0 в последнем туре коэффициент на успех «горожан» упал с 6,00 до 2,25.« Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, у «канониров» 70 очков в 32 матчах. «Сити» идет вторым и отстает от лондонцев на шесть баллов, но у него есть игра в запасе. Команды встретятся между собой в следующем туре чемпионата Англии. Поединок пройдет 19 апреля в Манчестере, начало в 18:30 по московскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы недавно получившего норвежский паспорт вратаря Никиты Хайкина сыграть на чемпионате мира-2026. Коэффициент на это составляет 3,00.

