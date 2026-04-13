Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:59, 13 апреля 2026Спорт

Оценены шансы сменившего гражданство футболиста Хайкина сыграть на ЧМ-2026

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Букмекеры оценили шансы сменившего гражданство вратаря Никиты Хайкина принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Норвегии. Об этом сообщает Sports.

Аналитики дали коэффициент 3,00 (33 процента) на то, что Хайкин сыграет на чемпионате мира. Коэффициентом 1,15 оценивается вероятность того, что сборная Норвегии выйдет в плей-офф мирового первенства, 5,00 — дойдет до полуфинала, 30,00 — выиграет турнир.

Вратарь получил норвежский паспорт 10 апреля. Он сможет выступить за сборную страны на чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе Норвегия сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Хайкин переехал в Норвегию в 2019 году. Он заявил, что полюбил страну, ее порядки, культуру и природу. Спортсмен назвал Норвегию своим домом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok