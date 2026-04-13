Оценены шансы сменившего гражданство футболиста Хайкина сыграть на ЧМ-2026

Шансы вратаря Хайкина сыграть за Норвегию на ЧМ-2026 оценили коэффициентом 3,00

Букмекеры оценили шансы сменившего гражданство вратаря Никиты Хайкина принять участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Норвегии. Об этом сообщает Sports.

Аналитики дали коэффициент 3,00 (33 процента) на то, что Хайкин сыграет на чемпионате мира. Коэффициентом 1,15 оценивается вероятность того, что сборная Норвегии выйдет в плей-офф мирового первенства, 5,00 — дойдет до полуфинала, 30,00 — выиграет турнир.

Вратарь получил норвежский паспорт 10 апреля. Он сможет выступить за сборную страны на чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе Норвегия сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Хайкин переехал в Норвегию в 2019 году. Он заявил, что полюбил страну, ее порядки, культуру и природу. Спортсмен назвал Норвегию своим домом.