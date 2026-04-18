Дмитриев высказался о критиках решения США по российской нефти

Дмитриев назвал разжигателями войны критиков решения США по российской нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о критиках решения США продлить санкционные послабления для российской нефти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разжигатели войны резко раскритиковали решение администрации [президента США] Дональда Трампа продлить санкционные послабления в отношении российской нефти», — сказал он.

В своем посте он привел заявления политиков из Демократической партии США, включая губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также цитаты из западных изданий, в том числе Wall Street Journal, Politico и Bloomberg.

Ранее США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Власти страны разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля.