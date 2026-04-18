На Западе сделали неожиданное заявление о решении США по России

Эпископос: ЕС провалился в попытках заставить США усилить давление на Россию

У европейских медиа не получилось повлиять на решение Вашингтона относительно санкций против российской нефти. С таким заявлением выступил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«Это всегда было наиболее вероятным исходом», — написал аналитик, отметив, что более ранние прогнозы об обратном могут быть частью спланированной информационной кампании. По его словам, речь идет о плане стран Евросоюза (ЕС) заставить Белый дом пойти против своих же намерений, однако он успехом не увенчался.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Мера действует на сырье, загруженное на танкеры до 17 апреля.

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что снятие санкционного давления со стороны Вашингтона приведет к истерике в европейских странах.