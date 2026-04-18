Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 18 апреля 2026Мир

На Западе сделали неожиданное заявление о решении США по России

Эпископос: ЕС провалился в попытках заставить США усилить давление на Россию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У европейских медиа не получилось повлиять на решение Вашингтона относительно санкций против российской нефти. С таким заявлением выступил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«Это всегда было наиболее вероятным исходом», — написал аналитик, отметив, что более ранние прогнозы об обратном могут быть частью спланированной информационной кампании. По его словам, речь идет о плане стран Евросоюза (ЕС) заставить Белый дом пойти против своих же намерений, однако он успехом не увенчался.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Мера действует на сырье, загруженное на танкеры до 17 апреля.

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что снятие санкционного давления со стороны Вашингтона приведет к истерике в европейских странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok