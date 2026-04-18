23:09, 18 апреля 2026Мир

В России рассказали о новой норме европейских дипломатов

Дипломат Долгов: Хамство стало нормой у западных дипломатов и политиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Совет Федерации РФ / Global Look Press

Хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков. Об этом изданию «Взгляд» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

В качестве примера он привел главу евродипломатии Каю Каллас, «которая каждый день выдает на-гора какой-то бред и безумие». Дипломат отметил, что Европа всегда была известна высоким уровнем образования и культурного развития, и даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, однако сегодня ситуация поменялась.

«Распустились, конечно. Россия не опускается до этого хамства. Мы продолжаем придерживаться цивилизованных правил общения, но спуску мы никому не дадим, хамить и оскорблять нас никому не позволим. Но мы не позволим это делом, а не ответными оскорблениями», — резюмировал Долгов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что лидеры Европейского союза (ЕС) являются невоспитанными людьми и демонстрируют хамство. Об этом свидетельствуют их попытки указывать Китаю и Индии, общаться с Россией или нет.

