В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

Депутат Матыцин: В ГД прорабатывают вопрос о единой спортивной форме в школах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Скопцов / РИА Новости

В Госдуме прорабатывают вопрос введения единой спортивной формы в школах России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, его цитирует ТАСС.

Депутат вместе с парламентариями Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном направили соответствующий запрос в Минспорт России. Форма, как уточнил Матицын, может быть в цветах российского флага.

«Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств (спорта и просвещения) продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы», — сообщил парламентарий.

В России 1 июля начал действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме. Минпросвещения в августе представило новый стандарт школьной формы, от которого россияне пришли в ужас. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, комментируя в беседе с «Лентой.ру» представленный стандарт, предложил чиновникам из Минпросвещения проходить в такой форме хотя бы месяц.

