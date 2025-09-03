Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 3 сентября 2025Экономика

В квартире Петросяна нашли ценностей на миллионы рублей

«КП»: Интерьер в квартире Петросяна стоит миллионы рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Квартиру комика Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой в Санкт-Петербурге заполняют антикварные предметы интерьера, стоимость которых достигает нескольких миллионов рублей. Об этом рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит в беседе с «Комсомольской правдой».

«С точки зрения антиквара, особый интерес представляют картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция — это уже часть культурного наследия», — отметила собеседница издания.

По ее словам, печь с кобальтовой росписью в квартире комика является редким предметом. Если Петросян приобрел оригинал, а не реплику, то печь может стоить от 1,8 до 3,7 миллиона рублей, а отреставрированная — еще дороже. Кроме того, стены жилья украшают пейзажи русской школы XIX — начала XX века. Цена таких полотен зависит от автора: «анонимные» пейзажи стоят от 280 тысяч до миллиона рублей, а если автор известен и подтвержден — от 1,8 миллиона рублей и выше.

В квартире также хранится фарфоровая и хрустальная посуда времен довоенного СССР. Такие изделия могут стоить до 140 тысяч рублей. Помимо антиквариата, интерьер жилья примечателен дизайнерскими светильниками и вазами, стоимость которых оценивается в 90-470 тысяч рублей.

Эксперт считает, что общая цена обстановки в квартире Петросяна может достигать 14-19 миллионов рублей. «Если подтвердятся имена художников картин и редкость фарфора, то коллекция может быть оценена еще выше — в 250-300 тысяч евро (23-28 миллионов рублей)», — отметила Ван Влит.

Ранее в Москве затопило элитный жилой комплекс «Садовые кварталы», где проживают Петросян и Иван Янковский. Стоимость квартир в объекте начинается от 400 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай показал уникальные боевые лазеры и новые ракеты. Почему это оружие так пугает США?

    Россиянин бросил телефон в глаз жене во время ссоры и избежал наказания

    Мизулина ответила на пост Крида и назвала его концерт стриптизом

    Врач рассказала о вызывающей неприятный запах от ног привычке

    В российской квартире произошла кровавая расправа

    В квартире Петросяна нашли ценностей на миллионы рублей

    Аэропорт Шереметьево объяснил досмотр депутата Госдумы в военной форме

    Пьяный судья на катере врезался в причал на Волге

    Военный назвал три способа вычисления подземных центров размещения солдат ВСУ

    Внешность известной 92-летней актрисы на вручении премии напугала публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости