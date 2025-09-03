Бывший СССР
В Литве беспилотник помешал приземлиться самолету президента

В Вильнюсе беспилотник помешал приземлиться самолету президента Литвы Науседы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Самолет ВВС Литвы «Спартан» с президентом страны Гитанасом Науседой на борту был вынужден приземлиться в Вильнюсе с задержкой из-за беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что посадке помешал неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), появившийся в районе аэропорта. Движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту на некоторое время было остановлено. Его возобновили после того, как было решено, что угрозы нет.

Как впоследствии сообщило министерство транспорта и коммуникаций прибалтийской республики, поднятый в небо дрон использовался в целях рекламы. При этом, как отметили литовские власти, запуск был сделан с нарушением временных ограничений.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска на Украину. Он добавил, что речь может идти о нескольких сотнях военных, как это было во время участия литовских военнослужащих в военной миссии в Афганистане.

