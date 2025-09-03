Бывший СССР
В МИД России заявили о серьезной зависимости Зеленского от препаратов

Захарова: Не секрет, что Зеленский серьезно зависим от препаратов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Imago / Aaron Schwartz / Pool / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский имеет зависимость от неких препаратов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и, сколько примет, видимо, такова у него и риторика», — отметила дипломат.

По словам официального представителя МИД России, употребление Зеленским «препаратов» подтверждается видеозаписями, фотографиями и физиологическими признаками. По этой причине, добавила Захарова, на заявления Киева не нужно ориентироваться, но нужно принимать их к сведению и идти своим путем.

Ранее Захарова назвала общую черту Зеленского и главарей террористов. Ею оказались лексика и мимика.

