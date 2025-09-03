В МИД России заявили о серьезной зависимости Зеленского от препаратов

Президент Украины Владимир Зеленский имеет зависимость от неких препаратов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и, сколько примет, видимо, такова у него и риторика», — отметила дипломат.
По словам официального представителя МИД России, употребление Зеленским «препаратов» подтверждается видеозаписями, фотографиями и физиологическими признаками. По этой причине, добавила Захарова, на заявления Киева не нужно ориентироваться, но нужно принимать их к сведению и идти своим путем.
Ранее Захарова назвала общую черту Зеленского и главарей террористов. Ею оказались лексика и мимика.