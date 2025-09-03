В Москве женщину без признаков жизни нашли под окнами сгоревшей квартиры

Женщину без признаков жизни обнаружили под окнами московской квартиры на улице Вяземская, которая полностью сгорела. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.
По данным ведомства, у женщины зафиксировали телесные повреждения, характерные для падения с высоты. В самой квартире, которая сгорела, нашли мужчину без признаков жизни.
«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что данных о причине происшествия пока нет.
