В Москве женщину без признаков жизни нашли под окнами сгоревшей квартиры

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Женщину без признаков жизни обнаружили под окнами московской квартиры на улице Вяземская, которая полностью сгорела. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, у женщины зафиксировали телесные повреждения, характерные для падения с высоты. В самой квартире, которая сгорела, нашли мужчину без признаков жизни.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что данных о причине происшествия пока нет.

Ранее в Березниках Пермского края под окнами многоэтажки нашли мертвым новорожденного ребенка выпускницы девятого класса. Оказалось, что его выбросили с балкона.

