В Росгвардии призвали россиян защитить имущество

Полковник Кирсанов: Для защиты дачи или квартиры нужно установить сигнализацию

Одним из самых эффективных способов защиты имущества на дачах и в квартирах являются системы сигнализации. Защитить свою собственность россиян призвал исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов, передает НСН.

Полковник отметил, что при длительном отсутствии дома или на даче опасно оставлять вещи без присмотра. Чтобы снизить риск проникновения воров внутрь жилья, необходимо принять меры безопасности. Помимо установки сигнализации, Кирсанов посоветовал собственникам поставить надежные оконные запоры и двери, а также заключить договор с подразделениями охраны.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. По словам генерального директора SafeTech Дениса Калемберга, аферисты начали получать сведения о недвижимости жертвы через Росреестр.