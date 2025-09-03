В России мусульманин пошел в суд из-за проданного во «Вкусно и точка» бургера

В Рязани мусульманин отсудил 1000 рублей из-за проданного бургера с беконом

В Рязани мусульманин пошел в суд из-за проданного в ресторане быстрого питания «Вкусно и точка» бургера с беконом. Мужчина требовал вернуть ему 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но получил лишь 1000 рублей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям российского издания, мужчина заказал в городе «Биг спешиал большой комбо». Он спросил у кассира, есть ли в бургере свинина. Последний дал отрицательный ответ.

Когда мусульманин откусил бургер, то почувствовал странный вкус. Он обратил внимание на то, что внутри булки был ломтик бекона. Для посетителя это значило, что он совершил харам — нарушил установленный Аллахом запрет, хоть и неумышленно.

Во «Вкусно и точка» пояснили гостю, что перепутали бургер и предложили заменить блюдо. Но мужчина решил решить проблему по-другому. Он нанял юриста и попытался добиться от сети фастфуда 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, оплату юридических услуг и взыскание неустойки.

В конце прошлого года мировой судья удовлетворил иск лишь частично. Он постановил выплатить посетителю 1000 рублей в качестве компенсации. Такое решение не устроило посетителя — он обратился в вышестоящую инстанцию, но районный суд оставил все без изменений.

Ранее стало известно, что в июле 2025 распространилось видео, на котором сотрудник «Вкусно и точка» в Каменске-Шахтинском Ростовской области плюнул в бургер клиента. Из сети ресторанов молодого человека уволили.