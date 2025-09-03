Подпольщик Лебедев объяснил карту Генштаба c Одесской и Николаевской областями

Лидер подполья Сергей Лебедев объяснил появление на брифинге начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова карты Украины без выхода к морю. Об этом пишет «Царьград».

30 августа Министерство обороны России опубликовало видео с совещания Генштаба, на стене была замечена карта с линиями, исключающими из состава Украины не только вошедшие в состав РФ регионы, но и Одесскую и Николаевскую области в их нынешних административных границах.

Подпольщик отметил, что это обычная географическая карта, на которой есть Одесская и Николаевская области. «И если мы собираемся когда-нибудь забирать Херсонскую область, то, конечно же, военно-политическое внимание должно быть обращено и на Одесскую, и на Николаевскую. (...) Карта висит, потому что мы по этим областям будем действовать», — уточнил спикер.

По его словам, если карта Сумской области будет висеть рядом с Харьковской, это не значит, что ВС России собираются дойти до Черниговской. «Черниговская тоже на этой карте явно будет!» — подчеркнул Лебедев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге начальника Генштаба. «Пока ничего не включено и пока референдум не пройден — говорить об этом не о чем», — заявил депутат. Однако Россия, по его словам, вполне может обрасти другими регионами, чтобы соседняя страна не стала плацдармом для нападения на РФ.