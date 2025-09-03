В России объяснили опасения Европы из-за встречи Путина с лидерами Китая и Северной Кореи

Депутат Чепа: Встреча лидеров России, Китая и КНДР разрушает однополярный мир

Встреча президента России Владимира Путина с китайским и северокорейским коллегами Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном вызывает страх у Европы, потому что указывает на разрушение однополярного мира, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Однополярный мир разрушается, и некоторые западные деятели видят в этом угрозу. Но возврата к прошлому нет. И на параде в Китае был показан не только экономический потенциал страны, но и мощь этого государства в принципе», — сказал Чепа.

Китай, как подчеркнул политик, стал крупной ядерной державой, с которой необходимо считаться. То же, по его словам, справедливо и в отношении Северной Кореи, которая тоже является ядерной державой.

«Все это говорит о том, что мир стал многополярным, и возврата к прошлому не будет. Это, безусловно, раздражает глав западных государств, которые раньше руководили миром так, как им было удобно», — объяснил депутат.

Ранее глава Европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что встреча в Пекине стала вызовом для мирового порядка. До этого президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.