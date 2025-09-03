Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 3 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили опасения Европы из-за встречи Путина с лидерами Китая и Северной Кореи

Депутат Чепа: Встреча лидеров России, Китая и КНДР разрушает однополярный мир
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с китайским и северокорейским коллегами Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном вызывает страх у Европы, потому что указывает на разрушение однополярного мира, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Однополярный мир разрушается, и некоторые западные деятели видят в этом угрозу. Но возврата к прошлому нет. И на параде в Китае был показан не только экономический потенциал страны, но и мощь этого государства в принципе», — сказал Чепа.

Китай, как подчеркнул политик, стал крупной ядерной державой, с которой необходимо считаться. То же, по его словам, справедливо и в отношении Северной Кореи, которая тоже является ядерной державой.

«Все это говорит о том, что мир стал многополярным, и возврата к прошлому не будет. Это, безусловно, раздражает глав западных государств, которые раньше руководили миром так, как им было удобно», — объяснил депутат.

Ранее глава Европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что встреча в Пекине стала вызовом для мирового порядка. До этого президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил Китай, Северную Корею и Россию в «планировании заговора» против США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Врач ввела дыхательную трубку в пищевод и погубила пациентку

    В России понадеялись на возвращение американской компании на Сахалин

    Надругавшегося в подъезде над 16-летней российской школьницей насильника отправили в СИЗО

    Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

    Россиян призвали не ждать скорого возвращения ушедших автобрендов

    Врач перечислил шесть настораживающих симптомов рака

    Политолог рассказал о предложенном Молдавии украинском пути

    Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая

    Богатые россияне лишились круиза на элитном лайнере из-за ареста миллионера в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости