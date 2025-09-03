Слуцкий: США стоило бы пересмотреть позицию по Европе

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал Соединенным Штатам пересмотреть позицию в отношении Европы. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа, пообещавшего занять «другую позицию» в случае отсутствия прогресса по украинскому конфликту. «"Пересмотреть позицию" новой американской администрации давно стоило бы в отношении действий европейских партнеров Вашингтона, которые прилагают скорее обратные усилия и навязывают сценарий эскалации в украинском конфликте», — отметил Слуцкий.

Как утверждает лидер ЛДПР, антироссийские санкции, к которым вынуждают главу США, бессмысленны и бесполезны. «"Меры воздействия" нужно направлять на Киев и его кукловодов из Западной Европы. Брюссель, Париж и Лондон пытаются максимально нивелировать дипломатию команды Президента Соединенных Штатов с единственной целью: продолжать "выкачивать дивиденды" от "торговли русофобией"», — добавил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может обвинить Европу в создании помех для его мирной инициативы по Украине. Неназванные источники издания The Times в Белом доме заявили, что американский президент возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании "лучших условий" мира.