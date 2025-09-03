В России заявили о находящейся на грани потери контроля за линией фронта Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани потери контроля за линией боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует ТАСС.

«В результате массового поражения военной техники и больших потерь личного состава войска ВСУ на линии боесоприкосновения неукомплектованы и находятся фактически на грани потери оперативного управления ситуацией. Они не имеют инициативы и уже не в состоянии дать существенный отпор натиску российских подразделений», — сказал парламентарий.

Он добавил, что группировки российских войск в зоне СВО продолжают наступать и значительно продвинулись вперед по всей линии фронта. Армия России, как отметил Ивлев, обнуляет боевой потенциал врага.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия якобы готовит осеннее наступление в зоне проведения СВО, чтобы занять остающуюся под контролем ВСУ территорию Донецкой народной республики (ДНР). По их данным, ряд элитных подразделений российской армии был передислоцирован в ДНР из Сумской и Херсонской областей.