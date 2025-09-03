Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 3 сентября 2025Россия

В России заявили о находящейся на грани потери контроля за линией фронта Украине

Депутат Ивлев: ВСУ находятся на грани потери контроя за линией фронта в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани потери контроля за линией боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует ТАСС.

«В результате массового поражения военной техники и больших потерь личного состава войска ВСУ на линии боесоприкосновения неукомплектованы и находятся фактически на грани потери оперативного управления ситуацией. Они не имеют инициативы и уже не в состоянии дать существенный отпор натиску российских подразделений», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он добавил, что группировки российских войск в зоне СВО продолжают наступать и значительно продвинулись вперед по всей линии фронта. Армия России, как отметил Ивлев, обнуляет боевой потенциал врага.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия якобы готовит осеннее наступление в зоне проведения СВО, чтобы занять остающуюся под контролем ВСУ территорию Донецкой народной республики (ДНР). По их данным, ряд элитных подразделений российской армии был передислоцирован в ДНР из Сумской и Херсонской областей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Алиев встретились в Пекине

    Врач предупредила об опасных последствиях избытка секса

    Бочка весом около тонны насмерть придавила рабочего в российском городе

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Премьер Испании указал на двойные стандарты Европы в отношении Газы и Украины

    ВСУ в бегстве открыли огонь по своим позициям в ДНР

    Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

    Президент УЕФА раскритиковал отстранение российских команд

    В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор»

    Трамп введет войска в «адскую дыру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости