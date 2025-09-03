В США предсказали будущее Украины после окончания конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине закончится уничтожением ВСУ

Конфликт на Украине завершится уничтожением вооруженных сил страны. Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в начале специальной военной операции (СВО) сообщил о намерении добиться двух целей — демилитаризировать и денацифицировать Украину. «Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию», — отметил Джонсон.

Он добавил, что конфликт будет продолжаться, пока Киев не подпишет капитуляцию.

В начале 2025 года Владимир Путин заявлял, что СВО может завершиться за один-два месяца при одном условии — «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».