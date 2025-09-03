В Венесуэле отреагировали на слова Трампа об ударе по судну с наркотиками

В Венесуэле усомнились в правдивости слов США об ударе по судну с наркотиками

В Венесуэле усомнились в правдивости сообщения США об ударе по судну венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua «с большим количеством наркотиков». Об этом высказался депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес в беседе с РИА Новости.

Он счел странным, что наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, где действуют американские силы. «США, когда совершают военные интервенции в других странах, как правило, действуют через "ложные поводы"...», — отметил Хименес.

Ранее Трамп заявил, что США нанесли удар по якобы перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы. По его словам, в результате атаки убиты 11 террористов, а само судно было выведено из строя.