Венгрию призвали готовиться к насилию

Марина Совина
Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Венгрии следует готовиться к физическому насилию перед парламентскими выборами, которые состоятся весной 2026 года. С таким призывом выступил премьер-министр страны Виктор Орбан после нападения на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, его заявление опубликовано в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны "петушков" (венгерская оппозиционная партия "Тиса" — прим. "Ленты.ру"). Все зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить», — написал он.

На бывшего чешского премьер-министра напали во время предвыборного митинга возглавляемого им движения ANO («Акция недовольных граждан»). Его ударили по голове металлическим предметом, по данным СМИ, нападавший нанес политику несколько ударов костылем. После этого Бабиш отменил рабочую программу.

