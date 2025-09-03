Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 3 сентября 2025Бывший СССР

Встреча Путина и Алиева попала на видео

Рукопожатие Путина и Алиева на параде в Пекине попало на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент России Владимир Путин пожал руку азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву во время встречи на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине. Соответствующее видео опубликовал Minval в Telegram-канале.

На видео попало краткое рукопожатие глав государств во время встречи в одном из коридоров. Как видно на кадрах, перед появлением российского лидера президент Азербайджана общался с сербским коллегой Александром Вучичем и, предположительно, президентом Индонезии Прабово Субианто.

«Ильхам Алиев и Путин поприветствовали друг друга рукопожатием на полях парада», — отметило издание.

Ранее Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. На опубликованных главой правительства Армении кадрах встречи азербайджанский лидер смотрит в камеру и улыбается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции против России

    Пропавший в горах Сочи гид выдавал себя за опытного альпиниста и водил людей в походы

    «Калашников» оценил эффективность ракет 9М333 в зоне СВО

    Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

    Валуев назвал вид спорта номер один в России

    В Израиле оценили возможность соглашения с Сирией

    В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

    В ЦБ выступили против ограничений на вывоз золота из России

    Посадившего самолет со 167 пассажирами в поле российского пилота обвинили в преступлении

    В Госдуме захотели ввести единую спортивную форму в школах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости