Встреча Путина и Алиева попала на видео

Рукопожатие Путина и Алиева на параде в Пекине попало на видео

Президент России Владимир Путин пожал руку азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву во время встречи на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине. Соответствующее видео опубликовал Minval в Telegram-канале.

На видео попало краткое рукопожатие глав государств во время встречи в одном из коридоров. Как видно на кадрах, перед появлением российского лидера президент Азербайджана общался с сербским коллегой Александром Вучичем и, предположительно, президентом Индонезии Прабово Субианто.

«Ильхам Алиев и Путин поприветствовали друг друга рукопожатием на полях парада», — отметило издание.

Ранее Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их переговоры состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. На опубликованных главой правительства Армении кадрах встречи азербайджанский лидер смотрит в камеру и улыбается.