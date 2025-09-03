ТАСС: ВСУ начали активнее использовать женщин как артиллеристов и стрелков

Женщин-военнослужащих стали чаще замечать в качестве артиллеристов и стрелков в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в силовых структурах.

Если раньше женщины встречались в рядах украинской армии в основном в качестве медиков, то сейчас ситуация изменилась: они появляются в расчетах FPV-дронов, становятся артиллеристками и даже стрелками, уточнил собеседник агентства.

При этом, по данным источников, были случаи, когда женщины-военные ВСУ сдавались в плен.

Ранее курянин раскрыл отношение ВСУ к свидетелям своих преступлений в Судже. Как заявил мирный житель приграничья Илья Белокрылов, украинские военные свозили в интернат гражданское население, чтобы убрать свидетелей своих преступлений.

Между тем, возвращенный с территории Украины житель Суджи рассказал об издевательствах в плену. Он вспомнил, как его окружили 30 украинских бойцов с автоматами и открыли по нему огонь.