14:12, 3 сентября 2025Спорт

Захарова отреагировала на возможную продажу Сафонова из-за прихода в ПСЖ украинца

Захарова, говоря о Сафонове и Забарном, заявила о надоевшей украинизации спорта
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила информацию о возможной продаже ПСЖ российского голкипера Матвея Сафонова из-за прихода в команду украинца Ильи Забарного. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, повальная украинизация спорта всем надоела: «Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия».

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Украины Максим Левицкий высказался о будущем Сафонова в ПСЖ после перехода туда Забарного. По мнению экс-футболиста, россиянин покинет ПСЖ.

Забарный перешел из английского «Борнмута» в ПСЖ 12 августа. Футболист подписал контракт с командой на пять лет. До этого он отказывался от перехода в ПСЖ из-за Сафонова.

