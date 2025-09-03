Зеленский назвал помощь «коалиции желающих» теоретической

Зеленский: «Коалиция желающих» по оказанию помощи Украине выглядит теоретической

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что «коалиция желающих» по оказанию военной поддержки Киеву выглядит на сегодняшний день теоретической. Об этом пишет ТАСС.

«Завтра у нас будет [встреча] "коалиции желающих", результатом которой, — я не знаю, в какой это день состоится, но это точно состоится — будут гарантии безопасности для Украины. Думаю, мы наработаем очень важные гарантии», — сказал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что ряд лидеров стран — членов Евросоюза (ЕС) и украинский лидер планируют позвонить президенту США Дональду Трампу после встречи «коалиции желающих».

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал список стран, где могли бы встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.