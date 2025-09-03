Женщина стала жертвой любовного треугольника

В Камбодже британку зарезала соперница, влюбленная в того же мужчину

В Камбодже женщина расправилась со знакомой, влюбленной в того же мужчину, что и она. Об этом сообщает Sky News.

Преступление произошло пятницу, 29 августа, в столице страны Пномпене. 34-летнюю британку Джессику Кариад Хопкинс нашли с ножевыми ранениями возле популярного парка в районе Чамкармон.

Заместитель генерального комиссара полиции Пномпеня Чуон Нарин подтвердил что мотивом преступницы стал любовный треугольник. Жертву нашли в пятницу, а уже в субботу, 30 августа, была арестована 33-летняя подозреваемая. Предположительно она считала Хопкинс соперницей.

