04:01, 3 сентября 2025

Женщина стала жертвой любовного треугольника

В Камбодже британку зарезала соперница, влюбленная в того же мужчину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Omar Havana / Getty Images

В Камбодже женщина расправилась со знакомой, влюбленной в того же мужчину, что и она. Об этом сообщает Sky News.

Преступление произошло пятницу, 29 августа, в столице страны Пномпене. 34-летнюю британку Джессику Кариад Хопкинс нашли с ножевыми ранениями возле популярного парка в районе Чамкармон.

Заместитель генерального комиссара полиции Пномпеня Чуон Нарин подтвердил что мотивом преступницы стал любовный треугольник. Жертву нашли в пятницу, а уже в субботу, 30 августа, была арестована 33-летняя подозреваемая. Предположительно она считала Хопкинс соперницей.

«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Ранее в США женщина подожгла мужа и сбила его на машине. Это произошло после того, как мужчина узнал об изменах жены и потребовал развода.

