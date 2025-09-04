Ценности
20:52, 4 сентября 2025

50-летняя бывшая жена Никиты Джигурды показала шпагат в бикини

Бывшая жена актера Никиты Джигурды Марина Анисина показала шпагат в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @marinanisina

Бывшая жена актера Никиты Джигурды спортсменка Марина Анисина показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию снялась в морской воде во время поездки на Мальдивы. Она предстала на размещенных кадрах, демонстрируя шпагат в зеленом бикини. Также 50-летняя экс-избранница артиста уложила волосы в высокий небрежный пучок и надела солнцезащитные очки.

«Шпагат? Легко! Только по вертикали, а не по горизонтали», — указала в подписи автор поста.

В сентябре жена режиссера и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин снялась в трусах с надписью «святой дух».

