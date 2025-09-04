Большинство россиян провели летний отпуск в одном регионе страны

Отелло: 29 процентов россиян отдохнули летом в Краснодарском крае

Самым популярным направлением для летнего отпуска россиян в 2025 году стал Краснодарский край. Об этом сообщается в исследовании сервиса бронирования отелей «Отелло», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что большинство респондентов (29 процентов) отправились отдыхать именно в этот регион страны. В топ-5 мест, где соотечественники провели летний отпуск, также вошли Санкт-Петербург (11 процентов), Республика Алтай (11 процентов), Москва (10 процентов) и Золотое кольцо России (10 процентов).

Кроме того, в исследовании говорится, что всего летом 2025 года были в путешествии 90 процентов опрошенных. Из них 47 процентов отправлялись в поездки несколько раз. Более половины респондентов (56 процентов) выбрали длительный отпуск (от пяти дней и более), 26 процентов предпочли короткие туристические поездки (на один-четыре дня), а 18 процентов совмещали оба варианта.

Ранее аналитики этого же сервиса узнали, что россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды. Опрос показал, что так проводить досуг предпочитают 55 процентов соотечественников.

