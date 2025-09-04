Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:03, 4 сентября 2025Моя страна

Большинство россиян провели летний отпуск в одном регионе страны

Отелло: 29 процентов россиян отдохнули летом в Краснодарском крае
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самым популярным направлением для летнего отпуска россиян в 2025 году стал Краснодарский край. Об этом сообщается в исследовании сервиса бронирования отелей «Отелло», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что большинство респондентов (29 процентов) отправились отдыхать именно в этот регион страны. В топ-5 мест, где соотечественники провели летний отпуск, также вошли Санкт-Петербург (11 процентов), Республика Алтай (11 процентов), Москва (10 процентов) и Золотое кольцо России (10 процентов).

Материалы по теме:
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: лучшие места для безопасного отпуска
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году:лучшие места для безопасного отпуска
21 июля 2025
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России? Лучшие направления для отдыха на море и не только
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России?Лучшие направления для отдыха на море и не только
19 августа 2025

Кроме того, в исследовании говорится, что всего летом 2025 года были в путешествии 90 процентов опрошенных. Из них 47 процентов отправлялись в поездки несколько раз. Более половины респондентов (56 процентов) выбрали длительный отпуск (от пяти дней и более), 26 процентов предпочли короткие туристические поездки (на один-четыре дня), а 18 процентов совмещали оба варианта.

Ранее аналитики этого же сервиса узнали, что россияне стали массово ездить за город летом, чтобы посмотреть на звезды. Опрос показал, что так проводить досуг предпочитают 55 процентов соотечественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Смеющиеся дети делали «шашлык» на Вечном огне и попали на видео

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    В России стрела строительного крана размозжила череп мужчине

    ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за атак России

    Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

    ВСУ придумали новую тактику использования дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости