Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 4 сентября 2025Россия

Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

Директор ЧГТРК «Грозный» Ахмадов обвинил выходцев из Чечни в причастности к ЛГБТ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Директор Чеченской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) «Грозный» Чингиз Ахмадов обвинил выходцев из Чечни в причастности к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Такое заявление он сделал в эфире телепередачи «Чеченская история: война и мир», выдержка из эфира приводится в Telegram-канале ЧГТРК.

По словам Ахмадова, переехавшие в Европу чеченцы одновременно поддерживают радикальный ислам ваххабитского толка и имеют дело с «организацией ЛГБТ». Канал ЧГТРК сообщил, что с оценкой Ахмадова согласился уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.

«Как хорошо, что эти люди больше не живут в Чеченской Республике», — добавил правозащитник.

В 2021 году ряд некоммерческих организаций подавали в суд на приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова из-за нарушения прав ЛГБТ в регионе. Отвечая на вопросы о геях в Чечне, Кадыров заявлял, что в регионе «таких людей нету».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

    Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

    Представлен самый дорогой смартфон Huawei

    Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

    Назван неочевидный способ взять под контроль давление

    Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

    Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

    Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

    Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости