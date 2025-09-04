Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

Директор Чеченской государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) «Грозный» Чингиз Ахмадов обвинил выходцев из Чечни в причастности к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Такое заявление он сделал в эфире телепередачи «Чеченская история: война и мир», выдержка из эфира приводится в Telegram-канале ЧГТРК.

По словам Ахмадова, переехавшие в Европу чеченцы одновременно поддерживают радикальный ислам ваххабитского толка и имеют дело с «организацией ЛГБТ». Канал ЧГТРК сообщил, что с оценкой Ахмадова согласился уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.

«Как хорошо, что эти люди больше не живут в Чеченской Республике», — добавил правозащитник.

В 2021 году ряд некоммерческих организаций подавали в суд на приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова из-за нарушения прав ЛГБТ в регионе. Отвечая на вопросы о геях в Чечне, Кадыров заявлял, что в регионе «таких людей нету».