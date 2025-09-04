Наука и техника
10:03, 4 сентября 2025Наука и техника

Android-смартфоны привяжут к Windows

Windows Latest: В Windows 11 появится общий буфер обмена с Android-смартфонами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom  

В Windows 11 появится общий буфер обмена с Android-смартфонами. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Судя по всему, новую функцию начали тестировать в Microsoft. Специалисты медиа обратили внимание на упоминание новых функций в предварительной сборке операционной системы (ОС). Соответствующий интерфейс, по словам журналистов, даже появился во время запуска персонального компьютера (ПК), однако быстро исчез.

В материале говорится, что функция «Доступ к буферу обмена ПК» свяжет между собой буфер обмена компьютера и смартфона. Таким образом, пользователи смогут копировать определенную информацию — текст, фото или видео — на компьютере и вставлять в файловый менеджер или тело документа через буфер обмена на смартфоне. Скорее всего, опция будет работать и в обратную сторону, однако в тестовой версии Windows специалистам удалось скопировать текст только на компьютере и перенести его на телефон.

Авторы заметили, что для Windows уже давно существуют различные сторонние программы, которые объединяют буфер компьютера и смартфона, однако до сих пор не было универсального сервиса. Также общий буфер обмена есть в экосистеме Apple — например, между смартфонами iPhone и компьютерами Mac.

В конце августа IT-эксперт Генри Баррелл заявил, что пользователям Windows 10 нужно до 14 октября — даты окончания поддержки ОС — обновить систему или оформить платные обновления. Также потребители могут купить новый ПК с Windows 11.

    Все новости