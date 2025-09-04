Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 4 сентября 2025Экономика

Дверной проем в коммуналке заинтересовал Мосжилинспекцию

Мосжилинспекция заставила жильца коммуналки восстановить дверной проем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жилец коммунальной квартиры в московском районе Внуково заложила дверной проем в общем коридоре и привлекла Мосжилинспекцию. Об этом пишет РИА Новости.

Квартира находится в доме на 3-й Рейсовой улице. Один из жильцов пожаловался ведомству на соседку, которая без разрешения заложила дверной проем, ведущий к эвакуационному выходу. Помимо этого, отсутствие проема вынуждало других жильцов квартиры выходить на улицу и пользоваться ходом на веранде с обратной стороны дома, чтобы попасть в санузел или на кухню.

Сотрудники Мосжилинспекции проверили жалобы и подтвердили слова недовольного жильца. Ведомство обязало женщину восстановить дверной проем. «В настоящее время предписание надзорного органа исполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что почти каждого четвертого россиянина раздражают соседи. В топ самых популярных причин также вошли вечный ремонт, а также неуплата за «коммуналку» и капремонт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

    Назван неочевидный способ взять под контроль давление

    Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

    Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

    Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

    Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

    Зеленский заявил о недовольстве Трампа Словакией и Венгрией

    Зеленский раскрыл связанную с ЕС гарантию безопасности для Украины

    Россиянка заявила о предложивших взять кредит на замену окон после атаки БПЛА чиновниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости