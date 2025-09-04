Дверной проем в коммуналке заинтересовал Мосжилинспекцию

Мосжилинспекция заставила жильца коммуналки восстановить дверной проем

Жилец коммунальной квартиры в московском районе Внуково заложила дверной проем в общем коридоре и привлекла Мосжилинспекцию. Об этом пишет РИА Новости.

Квартира находится в доме на 3-й Рейсовой улице. Один из жильцов пожаловался ведомству на соседку, которая без разрешения заложила дверной проем, ведущий к эвакуационному выходу. Помимо этого, отсутствие проема вынуждало других жильцов квартиры выходить на улицу и пользоваться ходом на веранде с обратной стороны дома, чтобы попасть в санузел или на кухню.

Сотрудники Мосжилинспекции проверили жалобы и подтвердили слова недовольного жильца. Ведомство обязало женщину восстановить дверной проем. «В настоящее время предписание надзорного органа исполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что почти каждого четвертого россиянина раздражают соседи. В топ самых популярных причин также вошли вечный ремонт, а также неуплата за «коммуналку» и капремонт.