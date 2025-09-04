Названа причина загадочных происшествий на спутниках

ASR: Спутники могли выходить из строя, накапливая и сбрасывая энергию в космосе

Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) выяснили, по каким причинам спутники могут выходить из строя и как электричество появляется в космосе. Исследование было опубликовано в журнале Advances in Space Research (ASR).

Ученые напомнили об Anik E1 и E2 — канадских телевизионных спутниках, которые синхронно вышли из строя в 1994 году после мощной солнечной бури. В рамках эксперимента специалисты выяснили, что есть связь между электрическим разрядом космического аппарата и пиками потока электронов в космосе. Также они зафиксировали сотни случаев возникновения скачков электрического напряжений на спутниках после их накопления.

Для исследования ученые разместили на корпусе спутников STP-Sat6 Минобороны США датчики. За год они выявили 272 случая появления высокоэнергетических электрических разрядов, которые возникали через 24-45 минут после периодов высокой пиковой электронной активности в космосе. В результате им удалось разобраться в природе загадочных происшествий со спутниками.

Авторы научной работы объяснили, что космические аппараты подвергаются бомбардировке заряженными частицами, что со временем ухудшает их работу или вызывает внезапные сбои. Они заметили, что количество электрических зарядов на космическом аппарате напрямую коррелирует с количеством электронов в его окружающей среде в космосе. «Мы наблюдали, как по мере увеличения электронной активности космический аппарат начинает накапливать заряд. Это продолжается до тех пор, пока не наступает переломный момент и не происходит всплеск энергии», — заявил соавтор исследования Амитабх Наг.

В конце лета корпорация SpaceX показала процесс выгрузки и развертывания спутников Starlink в ходе десятого тестового полета Starship.