Россия продала первую партию газа с подсанкционного проекта

Зампред «Новатэка» Амбросов рассказал о продаже первой партии с «Арктик СПГ-2»

Российская компания «Новатэк» сумела продать первую партию сжиженного природного газа (СПГ) со своего проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями США. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал зампред правления поставщика Евгений Амбросов, передает ТАСС.

«Начались, первое судно зашло в Китай», — указал он, не вдаваясь в детали.

По всей видимости, речь идет о танкере Arctic Mulan, находящемся под санкциями США. Его владельцем значится компания Zinnia International Co, зарегистрированная в Индии.

«Арктик СПГ-2» был внесен в санкционные списки США в конце 2023 года, при этом в Вашингтоне прямо указывали, что намерены уничтожить проект. Американское давление существенно повлияло на развитие завода, так как не позволило компании получить необходимые для круглогодичных поставок топлива танкеры ледового класса.

Летом 2024 года «Новатэк» смог вывезти с проекта восемь партий, однако продать их не удалось, весь СПГ отправили в плавучие хранилища. Именно оттуда с партией отошел Arctic Mulan.

Bloomberg отметил, что судно подошло к китайскому СПГ-терминалу непосредственно перед визитом президента России Владимира Путина в Китай. В Rystad Energy предположили, что поставка нужна исключительно для проверки позиции Вашингтона и его готовности принимать меры в отношении явного нарушения санкционного режима.