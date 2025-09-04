Мир
Глава Пентагона заявил о восстановлении Трампом принципа «мир через силу»

Хегсет: Трамп восстановил в политике США принцип сдерживания «мир через силу»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп восстановил в американской политике принцип сдерживания «мир через силу». Его слова приводит РИА Новости.

Во время выступления перед выпускниками офицерской школы в Форт-Беннинге министр обороны отметил, что Соединенные Штаты возвращаются к основам национальной безопасности после периода «потери курса». Он подчеркнул, что до избрания Трампа политика нацбезопасности была хаотичной и запутанной.

«Он понимает, что сдерживание достигается не уступками, а мощью. Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне... Мы потеряли ориентиры, и наши враги это заметили», — сказал Хегсет.

Он добавил, что США будут придерживаться принципа «победы любой ценой», выдвигая единые требования. «Никаких квот, никакой политической повестки», — добавил он.

Ранее Хегсет сообщил, что Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон хочет перестроить свою армию, восстановить боевой дух и сдерживание. По его словам, это не означает подготовку США к конфликтам.

