Кадры удара «Искандера» по пусковым установкам БПЛА ВСУ показали

Минобороны показало кадры удара по пусковым установкам БПЛА ВСУ

Минобороны России показало кадры удара по пусковым установкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно несколько автомобилей, где находится пункт запуска БПЛА. Они стоят в лесополосе.

«Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван», — говорится в сообщении. Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Минобороны сообщило, что армия России ударила по транспорту с пусковыми установками беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Черниговской области. «Средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение до 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками БПЛА», — заявили в ведомстве.